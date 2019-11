Lo que necesitas saber de la final del Mundial de "League of Legends"

La novena edición del torneo mundial del videojuego "League of Legends", llega a su fin este domingo 10 de noviembre en París, Francia.

Se espera que más de 200 millones de personas vean en directo la gran final, entre televisión e internet. A las 6:00 horas (tiempo de México) pueden seguir el evento. 24 equipos de todo el mundo lucharon para llegar a Paris, pero solo dos son los que lograron pasar. El equipo asiático "Funplus Phoenix" se enfrentará a los europeos "G2 Esports" ante a 20 mil personas en el estadio AccorHotels Arena.

G2 Esports, actual campeón del MSI, sorprendió a todos al llegar a la final, luego de imponerse 3-1 al equipo coreano SK Telecom T1, multicampeón mundial y favorito.

Es el segundo año consecutivo que un equipo occidental llega a la gran final de los Worlds de League of Legends. Además, con esta victoria, el danés "Caps" (Rasmus Winther) se ha convertido en el primer jugador occidental en alcanzar dos finales consecutivas de este torneo.

El equipo chino, "FunPlus Phoenix", hizo historia y se convirtió en el primer clasificado para la final tras derrotar a los vigentes campeones, "Invictus Gaming", por tres partidas a uno, en una serie que dominaron de principio a fin.

Becky G, Soyeon de (G) I-DLE, Keke Palmer, Duckwrth y Thutmose, serán los artistas encargados de dar el show en la apertura como la banda "True Damage".

Esta no es la primera vez que Rito Games, creador del juego, hace este tipo de espectáculos. En el 2014 inició esta aventura con la canción "Warriors" de Imagine Dragons, luego siguió "Worlds Collide" (2015), "Ignite" (2016), "Legends Never Die" (2017) y "Rise" (2018).