"Lo que pasa de puertas hacia dentro nos da fortaleza", dice Martino

Doha, 21 nov (EFE).- Gerardo ´Tata´ Martino, seleccionador de México, quiso olvidarse de las críticas que recibe su equipo, ya que no pudieron lograr que haya "una misma sintonía" y un mismo objetivo entre el ´tri´ y el país, y se centró en que "lo que pasa dentro" les da "fortaleza".

"Lo que siempre tratamos de hacer y que suceda es que esté todo el país en la misma sintonía y el mismo objetivo. No pudimos lograrlo hasta ahora, así que tratamos de hacernos fuertes en lo que podemos manejar. Esta selección es muy fuerte de las puertas hacia dentro. No sé si lo que pasa fuera nos hace más fuertes, pero sí que lo que pasa dentro nos da fortaleza", dijo.

´Tata´ Martino se resignó a cambiar esta actitud por parte de la prensa y la opinión púbica con palabras, ya que, considera, lo pueden hacer los resultados.

"No creo que nosotros con un mensaje podamos modificar esta situación. La mayor responsabilidad respecto a lo que generamos en un aficionado es nuestra. No hay otra manera de que la gente se sienta identificada con un equipo para que le genere ilusión. Yo les preguntaría cuál ha sido el trabajo de ustedes -la prensa- durante este tiempo, porque no siempre la gente ha generado de desilusión; es un conjunto lo que genera ilusiones en el corazón de la gente. Si ganamos, empezará a modificar en algo la ilusión que tiene la gente", declaró.

"Mi permanencia aquí no es algo que se pueda determinar independientemente de cómo le vaya a México en el Mundial. Dese hace cuatro años veo cómo se revierten las situaciones de jugadores y entrenadores mexicanos en solo dos partidos", completó.

Por esto, explicó su decisión de aislar al equipo lo máximo posible de lo que se dice fuera.

"Es saludable para los buenos y malos momentos. Todo confunde. Mucho de lo que pasa hoy en el mundo se maneja por las redes sociales. En la medida en la que tengamos la cabeza enfocada en nuestro rival, me parece que es saludable estar al margen de todo esto", valoró.

"La expectativa nuestra es poder jugar los tres partidos de la misma forma, y eso muchas veces no depende exclusivamente de nosotros. También del rival. El primer partido, en líneas generales, resume mucho lo que pueda pasar; lo encamina para uno u otro lado. Y por las características del grupo, es probable que sea aún más decisivo", declaró.

Además, el seleccionador quiso defender el rendimiento de su equipo.

"Desde el verano para acá el equipo ha empezado a jugar partidos realmente buenos, aunque los resultados no nos hayan acompañado; como contra Paraguay, Suecia, Colombia... la clave está en que al rendimiento le acompañe el resultado. En un Mundial puedes jugar todo lo bien que necesitas, pero si no ganas el partido, te quedas afuera", comentó.

"El grupo me parece complicado por diferentes circunstancias. Argentina parte como candidata a ganar el Mundial. Arabia ha tenido un proceso de preparación diferente al resto de otras selecciones, al contar con más tiempo con sus futbolistas. Como dije antes, el partido de mañana es especial importancia a lo que pueda venir en el grupo", añadió sobre la dificultad de pasar a octavos de final.

Además, ´Tata´ no quiso centrarse solo en Lewandowski de cara al partido frente a Polonia.

"Cuando uno juega el Mundial siempre se encuentra jugadores determinantes. Es muy difícil pretender no encontrarse jugadores muy destacados enfrente. Su etapa en el Barcelona es ambiciosa, y obviamente le deseo al club todo lo mejor para lo que viene", dijo.

Siguiendo con nombres propios, mostró su alegría por su compatriota Gustavo Alfaro, quien logró estrenarse con triunfo al frente de Ecuador contra Catar (0-2)

"Una alegría enorme porque es un gran tipo. Ojalá le vaya muy bien. Tengo a muchos amigos en Ecuador, gente que ha trabajo conmigo. Nos pusimos muy contentos por el triunfo de Ecuador. Conozco todo lo que le costó a Gustavo llegar al lugar en el que está; me identifico con la situación y todo lo bueno que le pase será motivo de alegría".