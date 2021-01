Lo que se sabe del brote de Covid-19, tras el Rayados vs América

Previo al inicio de la Jornada 2 del Guardianes 2020, el Rayados vs América ya era visto como uno de los duelos del torneo; las plantillas y los entrenadores así lo prometían, pero se terminó convirtiendo en una pesadilla para aficionados, jugadores y directivos.

Al igual que la República Mexicana, la Liga MX se ha visto severamente golpeada y después del duelo entre Monterrey y Águilas todo ha empeorado.

Así empezó todo

Stefan Medina y Avilés Hurtado fueron anunciados por el mismo Javier Aguirre como casos de Covid-19, previo al duelo ante América. Fueron aislados.

América vs Rayados

Se enfrentaron en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Guardianes 2021. Monterrey se impuso 1-0 con anotación vía penalti de Rogelio Funes Mori.

Casos en Rayados

Empezó la versión de que había varios casos de coronavirus en El Barrial. Funes Mori se ausentó de la práctica y trascendieron varios nombres. América encendió las alarmas.

Se confirman los positivos

Entre jugadores, cuerpo técnico y staff, Monterrey confirmó 19 casos de coronavirus. Elementos del América inician con sintomatología de Covid-19. Los partidos de Rayados ante León y Puebla cambian de fecha.

Guerra de comunicados

América y Rayados inician una guerra de comunicados. Las Águilas culpan a La Pandilla de los contagios y el cuadro de la Sultana del Norte se defiende.

América anuncia brote de Covid-19

El cuadro de Coapa confirmó seis casos de Coronavirus entre jugadores (Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti), cuerpo técnico y staff. Su duelo ante FC Juárez, programado para este sábado. se pospuso para el 3 de febrero.

Pendiente: El Atlante jugó el lunes un duelo amistoso ante el América en las instalaciones de Coapa. Hasta el momento no han informado nada al respecto.