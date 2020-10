"Lo único que importa es ganar"

El refuerzo del Atlético de San Luis, Ventura Alvarado comentó durante la atención a medios, que a pesar de que se ganó en el último partido, en el seno del equipo no están muy alegres, por la situación de seguir en el último lugar de la tabla, sabedores de que no están pasando por su mejor momento y que por lo tanto no pueden estar

muy felicidades.

El conjunto potosino han estado entrenando fuerte para el que será su siguiente partido el domingo 25 del presente, cuando vayan a visitar al cuadro del Santos Laguna, en un partido en donde necesitan ganar, si es que deseen mantener viva la esperanza de poder alcanzar un lugar aunque sea en el repechaje.

En cuanto al mensaje que les ha dado el cuerpo técnico sobre esta recta final del torneo, Ventura Alvarado mencionó "Se comentó entre nosotros que el partido pasado lo teníamos que ganar, y que si así lo hacíamos, había una ligera oportunidad, entonces, lo importante es que se ganó el partido ahora no hay de otra que ganar o ganar cada partido que nos falta porque un empate de nada nos sirve, si es que queremos llegar al repechaje".

En cuanto a cómo enfrentar a Santos que también es otro de los equipos que ha decepcionado en este Torneo Apertura Guardianes 2020, ya que se esperaba mucho más de ellos, el defensa del cuadro colchonero comentó "Aquí lo importante es lo que hagamos nosotros, sabemos que Santos es un buen equipo, que tenemos que dar un buen partido, ya se ha analizado al rival, y sabemos que línea es la que debemos tener para poder hacer un partido inteligente y que nos lleve al objetivo de sumar tres unidades para nuestra cuenta".

En cuanto a que ha sido de los elementos constantes en las alineaciones de Guillermo Vázquez, el central del cuadro potosino dijo "Cuando llegue al equipo como refuerzo, tenía muchas ganas de jugar, de tener minutos, pero no ha sido fácil, porque tuve que conocer a mis compañeros, en cuanto a su velocidad, si le gusta jugar al espacio, si son zurdos o derechos, y te vas acostumbrado a ello, y obviamente esto se toma un tiempo, pero creo que se ha conseguido, y en lo personal, me he sentido muy bien, todo el equipo poco a poco han mejorado y en el último partido, la escuadra estuvo bien, sobre todo en el primer tiempo, tuvo llegada, y creo que en el segundo tiempo, pudimos terminar el encuentro".

Finalmente Ventura Alvarado, mencionó que restan tres partidos y los mismos los jugarán a tope en busca de las victorias que con una combinación de resultados, podría darle al conjunto potosino una posibilidad de llegar al repechaje en este torneo que no ha sido nada bueno.