Logra BWT Alpine F1 un Top-10 en México

El equipo BWT Alpine F1 patrocinado por Canel´s tuvo un bienvenido regreso a la Q3 con ambos autos, ya que Fernando Alonso se clasificó noveno y Esteban Ocon décimo antes del Gran Premio de la Ciudad de México que hoy se celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto francés de BWT Alpine F1-Canel´s Esteban pudo llegar a la Q3 en la Ciudad de México, uniéndose a Fernando en la tanda de penaltis entre los 10 primeros para la novena aparición doble de la temporada en la Q3 del equipo.

Ambos pilotos estuvieron bien emparejados durante la clasificación, ya que progresaron desde la Q1 dividida por solo 0.054 segundos y luego hasta la Q2 por 0.191 segundos.

Esteban corrió con neumáticos usados en su primer intento en la Q3 y Fernando optó por quedarse sin sincronización con llantas nuevas con su vuelta (1 minuto 18.939 segundos) lo que lo colocó en el noveno lugar. Esteban luego marcó un tiempo de 1 minuto y 19.010 segundos en su carrera con neumáticos nuevos por el décimo lugar.

Esteban Ocon BWT Alpine F1-Canel´s comentó: “Es un buen resultado de clasificación del equipo con Fernando y yo entre los diez primeros, que siempre es nuestro objetivo mínimo. Hicimos bien en maximizar el potencial del coche hoy, aunque creo que quedaba un poco de rendimiento sobre la mesa en la Q3 después de una sólida Q1 y Q2. Sin embargo, todo está muy cerca, estamos en la pelea por los puntos y sabemos que mañana será una pelea. Tendremos que dar lo mejor de nosotros como equipo para sacar buenos puntos de la carrera. Sé que estaremos listos para todas las posibilidades”.

Por su parte, Fernando Alonso BWT Alpine F1-Canel´s mencionó: “Hoy ha sido un poco más difícil de lo esperado, pero aún estamos muy contentos de estar en la novena posición de la parrilla para la carrera de mañana. Es bueno que estemos en el lado limpio de la parrilla y justo detrás de Lando [Norris]. En general, no me sentí tan rápido y luché con el equilibrio del auto. Fui décimo en la Q2 y creo que el noveno fue potencialmente nuestro máximo hoy. Con las temperaturas y la altitud únicas de esta carrera, no podemos dar nada por sentado. Eso es lo mismo para todo este fin de semana y haremos todo lo posible para sumar puntos en la bandera a cuadros”.

El Gran Premio de 71 vueltas este domingo 30, comienza a las 14:00 p. m hora ciudad de México.