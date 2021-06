Logra Canel´s 2do. y 3er. lugar

Los pilotos del Canel´s Racing se adjudican el segundo y tercer lugar dentro de la segunda fecha de la temporada 2021 de la Nascar Peak México que tuvo lugar en las instalaciones del Ecocentro en el estado de Querétaro y que resultó todo un éxito.

A partir de las 13:30 horas, se inicia la formación de la parrilla de salida y Rubén García Jr. #88 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc se ve a lo lejos del contingente mientras que Alex de Alba Jr. #14 se encuentra en plano intermedio, pilotos a sus autos, listos para el arranque de la segunda ronda NASCAR Peak México 2021.

Un total de 140 vueltas al circuito por lo que las emociones inicia, por lo que los que arrancaron en la punta se van hacia la parte trasera y los de atrás poco a poco van escalando posiciones, los dos pilotos Canel´s/LogitechG/ Laboratorios Tequis/Amanc hacen lo propio, Rubén García Jr. #88 con más trabajo por recorrer, en 40 vueltas ya se encuentra a un costado de su compañero Alex de Alba Jr. quien en solitario posterior a la recuperación de lugares se mantiene en tercero de la categoría Challenge.

Vuelta 60 llega el abastecimiento obligatorio para todos en pits fríos, esto quiere decir que los pilotos no pierden su lugar, 80 vueltas restantes en donde todo puede ocurrir, la carrera marcha con pocos movimientos adelante, el grupo trasero pelea lugares. Transcurridas 120 vueltas Rubén mantiene el auto #88 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc séptimo del grupo con ritmo similar al adquirido por los líderes, por otro lado, constante y conservador Alex continúa tercero de los Challenge.

Pocos giros para el final, el auto once al salir de la curva cuatro se encuentra con el muro, bandera amarilla positiva para muchos. Arranque a solo tres vueltas para ver la bandera a cuadros, Rubén aprovecha la oportunidad, con gran destreza y sin visibilidad en su parabrisas se coloca tercero del grupo, segundo de su categoría, así soporta los últimos embates, de estar en una carrera sin posibilidades de podio logra la segunda posición, detrás Alex de Alba Jr. finaliza tercero de Challenge.

Rubén García Jr. #88 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc comentó: "Me costó mucho remontar viniendo de la posición 19 para llegar a los primeros diez lugares, ya estando en ese grupo la realidad es que todos tenían prácticamente el mismo ritmo por lo que se juntaron dos cosas para el auto #88 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc que era avanzar y luego que todos veníamos igual, no pude recuperar mucho, las últimas dos banderas amarillas me ayudaron para poder remontar lugares, sobre todo la última, la verdad veía el podio muy lejos y pues aproveché la oportunidad para poder llevar este trofeo dedicado a mi papá y todos los papás".

Por su parte, Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc señaló: "Desde el principio se manejó un ritmo muy rápido en la carrera al cual pudimos acoplarnos después de la parada en pits donde se hicieron unos muy buenos ajustes por parte de todo el equipo #14 Canel´s/LogitechG/Laboratorios Tequis/Amanc dejando un buen carro para la segunda mitad, nos faltó ese último empuje para estar pegados al grupo puntero, al final conseguimos el tercero, se veía un poco lejos en la primera parte de la carrera, sumamos buenos puntos para el campeonato, tenemos que seguir peleando con Noel trabajando en equipo y seguir avanzando para estar en los primeros en Puebla".