Logran potosinos oro y plata en el Nacional de Pavo

Terminó con éxito la actividad del LII Torneo Nacional Del Pavo on Line, evento en que los representantes potosinos consiguieron tres medallas de oro y dos preseas de plata. Se tuvo una participación a distancia de aproximadamente 800 exponentes.

Cada competidor desde su estado de origen efectuó su participación mientras que los jueces instalados en una central de monitoreo dirigían y calificaban la justa y se tuvo actividad en las categorías sub 13, sub 15, sub 20, sub 23 y primera fuerza.

La delegación potosina que tuvo como escenario las tarimas colocadas en la Sala de Combates de la Unidad "Adolfo López Mateos", sumó tres medallas de oro, dos preseas de plata, así como varios lugares destacados.

Las preseas doradas para San Luis fueron ganadas por Mariana Meza Muñoz de la categoría Sub 20 en la división de 76 kilos; Vicente Uriel Montoya Alvarado de Sub 23 en 67 kilos, y por Daniela Carvajal Moreno de la categoría de Primera Fuerza en la división de 71 kilos.

Las preseas de plata las obtuvieron Edith Marlene Pérez Castillo en Primera Fuerza y división de 64 kilogramos, además de Fernanda Robles Siller, también de Primera Fuerza en 55 kilos.

En cuarto lugar Sofía Andrade Ramírez de la categoría Sub 15 en 55 kilos; en quinto lugar, Emanuel Blanco Rivera en Sub 15 y 55 kilogramos, y Daniela Itzel Ávila Tristán en Sub 20 en 76 kilos.

Por su parte, Ana Isabel Andrade Ramírez de la categoría Sub 13 y Héctor Uriel Milán Osornio en Sub 20 se ubicaron en la sexta posición de sus respectivas divisiones de 49 y 89 kilos; además se registraron dos séptimos lugares en Sub 20, para Sofía Andrade Ramírez en la división de 55 kilos y Fernando Martínez Silva en 61 kilos.

Arturo Adrián Solís Salas de la categoría Sub 20, división de 81 kilos terminó la competencia en la octava posición; y en noveno lugar se ubicaron Francisco Xavier Reséndiz Portugal de la categoría Sub 15 división de 55 kilos y Rodrigo Armando López Lara en Sub 20, división de 89 kilos.