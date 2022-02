Lopetegui se muestra "muy contento" con 'Tecatito'

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró que está "muy contento" con el mexicano Jesús 'Tecatito' Corona y que será importante para lograr los objetivos que se ha fiajdo el conjunto.

"Jesús es un jugador que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Ha pasado algún problemilla, ya lo ha pasado y está adaptado a lo que queremos. Estamos muy contentos, seguro que nos va a ayudar a los objetivos del equipo, lo más importante es el equipo", dijo Lopetegui en la rueda de prensa previa al derbi sevillano que disputará su equipo, mañana, contra el Betis.

El técnico vasco atendió a los periodistas en el estadio sevillista tras el entrenamiento que dirigió en el escenario del partido, donde no quiso profundizar sobre las ausencias por diversas mermas físicas con las que afrontan el derbi.

"Vamos a ver quién llega al partido de mañana. Estamos al límite con algunos jugadores y cada hora que pasa es importante. Veremos quién está a disposición. Los que jueguen tendrán nuestra confianza", relató Lopetegui.

"Saldremos con once, con once jugadores convencidos para hacer un buen partido y superar a un buen rival", dijo Lopetegui, quien puntualizó que no se centra en la clasificación, en la que su equipo va segundo con cinco puntos de ventaja sobre el Betis, que es tercero.

Lopetegui insistió en que saben "qué supone un derbi" y que les "mueve en cada partido la ilusión, sabiendo qué supone un derbi para esta ciudad", ademas de que tratarán de "explotar las virtudes" del equipo en busca del triunfo.

El preparador guipuzcoano destacó que están "encantados de que haya un derbi con público", después de que los precedentes en el Sánchez-Pizjuán fueran a puerta cerrada por la pandemia, y se mostró convencido de que el aficionado sevillista "animarán y tendrá un comportamiento ejemplar".

"No nos centramos en otra cosa que no sea el partido de mañana. Del West Ham 'no coment'", subrayó cuando fue preguntado por el rival que les ha tocado en los octavos de final de la Liga Europa.