Los 11 jugadores bolivianos que han militado en la Liga MX

Con motivo de la llega del expresidente de Bolivia, Evo Morales a nuestro país, a continuación, te presentamos a los jugadores bolivianos que han aterrizado en nuestro fútbol.

1.- Alejandro Chumacero: Es el primer jugador boliviano de este listado quién esta con el Puebla ya desde el 2018 procedente de club The Strongest para el Clausura 2018, llevando cuatro torneos con "La Franja" y llevando un total de 6 goles y 5 asistencias. Sumada a una participación con su selección en la Copa América de Brasil 2019 durante su estancia con el equipo camotero.

2.- Joaquín Botero: Vistió los colores de Pumas en la Liga MX de 2003 a 2006 y con Correcaminos en 2009 a 2010. Fue parte del equipo auriazul que conquisto el bicampeonato, con los felinos logró 21 anotaciones, mientras que con el equipo de Ciudad Victoria logró un gol más.

3-. Ronald Raldes: El tercer jugador que aparece en el listado y que llegó a Cruz Azul en el 2009, aunque no pudo brillar acumulando apenas 120 minutos, sin poder anotar un gol para "La Máquina" y dando solamente una asistencia, saliendo en septiembre del mismo año hacía la liga israelí con el Tel Aviv.

4-. Milton Coimbra: Un jugador que actualmente está retirado tuvo un paso en la Liga MX con Puebla y Correcaminos a principios de siglo. Con el equipo poblano pudo anotar 9 goles durante el año que estuvo defendiendo a "La Franja" y con Correcaminos solamente pudo anotar dos anotaciones saliendo en 2004 rumbo al futbol de Arabia Saudita.

5-. Luis Haquin: El jugador más reciente de esta lista, actualmente forma parte de la plantilla del Puebla, por desgracia el defensa central está lesionado de sus ligamentos por lo que solo ha podido sumar 367 minutos con su equipo.

6-. Fernando Ochoaizpur: Este caso es particular porque es un defensor argentino que se naturalizo boliviano, llegó a Pumas en el año 2000 pero su paso con los auriazules fue sin pena ni gloria.

7-. José Alfredo Castillo: El delantero firmo con los extintos Tecos de la UAG desde el 2002, a partir de ahí ficho 11 veces con el equipo tapatío hasta su descenso en 2011. En este tiempo pudo anotar 18 goles siendo el 2003 su mejor año al poder marcar 8 anotaciones.

8-. José Luis Chávez: El mediocampista militó con los "Rojinegros" del Atlas de 2013 a 2014 siendo parte del equipo que logró la permanencia de la mano de Tomas Boy marcando un gol, saliendo al año siguiente.

9-. Carlos Trucco: Arquero nacido en Argentina pero que también se nacionalizó boliviano, en el futbol mexicano tuvo un paso con Pachuca y con Cruz Azul. Siendo este su último club ya que después optó por el retiro.

10-. Percy Colque: El lateral izquierdo llegó en 2001 a los Tigres de Monterrey permaneciendo durante un año con los felinos siendo recordado más por un escándalo extra cancha siendo esta la causa de su salida del equipo norteño.

11-. Marco Sandy Un defensa más que llegó a la Liga MX y lo hizo con el Tampico Madero, pero su paso fue discreto no pudiendo hacer un gol saliendo al año siguiente.