Los 49ers visitan el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Los Titans de Tennessee abrieron la semana 11 de la NFL con el triunfo sobre los Packers de Green Bay por 27-17 en Lambeau Field. Sin embargo, lo mejor está por verse con los duelos restantes, incluida la visita de los 49ers de San Francisco y los Arizona Cardinals al Estadio Azteca.

DOMINGO- Chicago Bears vs Atlanta Falcons (12:00 hrs - NFL Game Pass)- Carolina Panthers vs Baltimore Ravens (12:00 hrs - NFL Game Pass)- Cleveland Browns vs Buffalo Bills (12:00 hrs - Afizzionados)- Washington Commanders vs Houston Texans (12:00 hrs - NFL Game Pass)- Philadelphia Eagles vs Indianapolis Colts (12:00 hrs - FOX Sports Premium)- New York Jets vs New England Patriots (12:00 hrs - FOX Sports)- Los Angeles Rams vs New Orleans Saints (12:00 hrs - NFL Game Pass)- Detroit Lions vs New York Giants (12:00 hrs - NFL Game Pass)- Las Vegas Raiders vs Denver Broncos (15:05 hrs - FOX Sports Premium)- Dallas Cowboys vs Minnesota Vikings (15:25 hrs - FOX Sports)- Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers (15:25 hrs - Canal Nueve)- SUNDAY NIGHT: Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers (19:20 hrs - ESPN y Star+)LUNES- MONDAY NIGHT: San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals (19:15 hrs - ESPN y Star+