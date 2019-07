Los adeudos del Veracruz quedaron liquidados, aseguran

Los adeudos del Veracruz quedaron liquidadas, por lo que los Tiburones Rojos jugarán esta noche de viernes en el estadios Luis "Pirata" Fuente.

A nueve horas de su presentación en el Apertura 2019, jugadores, exjugadores y cuerpos técnicos recibieron el dinero que el club les tenía pendiente, mas no conocen de dónde llegó el pago.

"A todos nos pagaron. Hace rato nos notificaron, consulté mi estado de cuenta y en efecto. No sabemos de dónde viene el dinero, pero ya quedó", dijo un futbolista escualo a EL UNIVERSAL Deportes.

En la semana, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con un jugador que explicaba que, en caso de que el club no tendría los recursos, sería la Federación Mexicana de Futbol que soltaría el dinero. Guillermo Vázquez, exentrenador de Tiburones Rojos, declaró que sus abogados le comentaron que el equipo habría pagado a la FMF y ésta liberaría las cantidades a los pendientes.

El Veracruz pagó 120 millones de pesos para no perder la categoría de Primera División. Si los escualos no hubieran liquidado los casi 20 mdp en adeudos, habrían quedado fuera del Apertura 2019. Esta noche, reciben al Pachuca en su primer partido del certamen.