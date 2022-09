Los Cardenales se imponen a Piratas

PITTSBURGH.- Albert Pujols disparó el jonrón número 697 de su carrera para rebasar a Alex Rodríguez y quedar cuarto en la lista histórica, con un dramático batazo en la novena entrada que encaminó a los Cardenales de San Luis a la victoria el domingo por 4-3 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Los Cardenales, líderes de la División Central de la Liga Nacional, se encontraban abajo 2-1 cuando Pujols despachó el batazo productor de dos carreras. También había jonroneado el día previo.

Pujols escolta a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en la tabla de jonroneros de todos los tiempos.

"Tienes la categoría de impresionante y luego la de alucinante", comentó el mánager de los Cardenales Oliver Mármol. "Lo que estamos presenciando ahora mismo es legendario. Tengo que tomar respiro de lo que hago dirigiendo para poder asimilarlo. Es asombroso".

El dominicano de 42 años tiene 21 juegos por disputar en su 22da y última campaña en las Grandes Ligas. Suma 18 cuadrangulares este año.

"Esta oportunidad sólo se da una vez y es un obseguir que Dios me ha brindado y trato de aprovecharla cada día", dijo Pujols. "No sólo busco dejar un recuerdo para mí, síno para los fanáticos, mi familia y la gente que me quiere".

"Al fin de cuentas, es fenomenal que estamos jugando una excelente pelota y estoy rodeado de un gran grupo de compañeros", añadió.

Los Cardenales llegaron al noveno episodio abajo 2-0, pero sumaron cuatro carreras frente a Chase De Jong (4-2).

Tommy Edman y Corey Dickerson iniciaron con dobles consecutivos para producir la primera carrera. Pujols le siguió volándose la cerca para darle la ventaja a San Luis.

Después de Pujols, Tyler O´Neil bateó un solitario para poner fin a la entrada para San Luis.

De Jong inició el juego con una racha de 19 entradas sin recibir anotación. El cuadrangular con dos outs en la baja de Greg Allen acercó a los Piratas 4-3.

Por los Cardenales, el dominicano Pujols 4-1 con una anotada y dos remolcadas. El puertorriqueño Yadier Molina de 4-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 4-0 con una empujada; y Rodolfo Castro de 4-1.