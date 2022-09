Los convocados del "Tata" para el partido contra Paraguay

A-AA+

La Selección Mexicana enfrentará mañana a su similar de Paraguay, en duelo amistoso rumbo al Mundial Qatar 2022.

Al no ser Fecha FIFA, Gerardo "Tata" Martino encarará este duelo únicamente con jugadores de la Liga MX. El objetivo del estratega argentino es ver por última vez a jugadores que podrían aparecer en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

El encuentro se efectuará en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos, mañana a las 20:00 horas.

Estos son los convocados de Martino

PORTEROS

Memo Ochoa - América.

Alfredo Talavera - Juárez.

Carlos Acevedo - Santos



DEFENSAS

Emilio Lara - América.

Kevin Álvarez - Pachuca.

Héctor Moreno - Monterrey.

Jesús Gallardo - Monterrey.

Néstor Araujo - América.

César Montes - Monterrey.

Luis Reyes - Atlas.



VOLANTES

Luis Chávez - Pachuca.

Roberto Alvarado - Guadalajara.

Fernando Beltrán - Guadalajara.

Luis Romo - Monterrey.

Marcel Ruiz - Toluca

Sebastián Córdova - Tigres.

Carlos Rodríguez - Cruz Azul.



DELANTEROS

Rodolfo Pizarro - Monterrey.

Alexis Vega - Guadalajara.

Uriel Antuna - Cruz Azul.

Martín Barragán - Puebla.

Eduardo Aguirre - Santos.

Henry Martín - América.

---Henry Martín y Sebastián Córdova causaron baja

Con la intención de darles descanso y al no ser un duelo de Fecha FIFA, América y Tigres pidieron no convocar a sus futbolistas, respectivamente.

En su lugar sólo fue llamado Ángel Zaldívar, delantero del Guadalajara; no se convocó a nadie más para en choque ante la Selección de Paraguay.