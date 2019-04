Los datos del FIFA eNations Cup 2019

Con el fin de atraer nuevo público y de consolidar a los eSports como el nuevo deporte de masas, FIFA celebrará este fin de semana la primera edición de eNations Cup 2019, en Londres, Inglaterra, conformada por 20 países.

Luis Fernando Villanueva y Alberto Osmar Ávila serán los representantes de la Selección Mexicana de futbol eSports. Se espera que el conjunto nacional regrese a una final internacional tal y como lo hizo Rubén Morales Zerecero en el año 2009 y 2013 Andrei Torres Vivero, en la edición de FIFA eWorld Cup.



Ambos jugadores quedaron como subcampeones. ¿Cuántos grupos habrá y qué países participarán?

Para esta edición se contará con la participación de 20 países, mismos que serán repartidos en cuatro grupos de cinco equipos. Cada nación contará con dos participantes, uno jugando para Xbox One y otro para PlayStation.



Grupo A

Arabia Saudita: Msdossary - The Royal

Finlandia: Sn1pguy - MakezCR

Francia: Maestro - DaXe

Inglaterra: F2Tekkz - FUTWIZTom

Sudáfrica: Shiaan1201 - Task Azi



Grupo B

España: I5I Zidane 10 - XEXU

Estados Unidos: GGGodfather - doolsta

Nueva Zelanda: Honeybadger - airbrn

México: VillaMore3 - Beto19Avila

China: Jiang - MA



Grupo C

Alemania: MegaBit - MoAuba

Argentina: nicolas99fc - Yago

Brasil: Ebinhob - Tore

Noruega: Astenpool45 - Rasmussen

Suecia: BorasLegend - Zimme



Grupo D

Australia: MarcusGomes - Marko

Dinamarca: Marcuzo - M10 Ustun

Holanda: Dani - Bob95

Portugal: Tuga810 - RastaArtur

Rusia: klenoff - Ufenok77



¿Cómo se jugará? El primer día de actividades se desarrollará la fase de grupos hasta llegar a la etapa de eliminatoria directa. Para el segundo día, se jugará la fase final hasta conocer al ganador del formato individual y grupal. Cada partido ganado vale 3 puntos y los dos equipos que lideren su serie pasarán de fase. El primer equipo que consiga dos triunfos pasará de ronda.



¿Cuánto ganarán? Los campeones (individual y grupal) se llevarán 1500 puntos del campeonato Global Series, un monto económico y el primer trofeo campeón de la eNations Cup. Al primer lugar se le darán 40 mil dólares, al subcampeón 20 mil dólares.

El tercer y cuarto puesto 8 mil dólares. Del quinto al octavo 3 mil dólares Para los jugadores y naciones del noveno al decimosexto lugar mil 100 dólares y del decimoséptimo al vigésimo 800 dólares.

¿Hora y canal dónde se verá? Sábado 13 de Abril La fase de grupos comenzará a las 04:00 horas, tiempo de México. Los aztecas entrarán en acción a partir de las 10:30 horas. Domingo 14 de abril: Cuartos de Final - 04:00 - 07:30 horas. Semifinales - 07:30 - 13:00 horas. Final - 13:00 - 14:30. El torneo se transmitirá en los canales oficiales de FIFA (Twitter, YouTube, Facebook y Twitch).