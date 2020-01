Los datos que no conocías de Kobe Bryant

KOBE Y MESSI

En Italia, Kobe jugó futbol. Participó en las fuerzas básicas del Milan y se habla de que si no hubiera regresado a Estado Unidos, se hubiera dedicado al futbol.

Años después se hizo admirador de Barcelona y muy amigo de Ronaldinho quien en una fiesta se acerca y le presentó a un joven jugador del que dijo... "Este será el mejor jugador del mundo".

El chico era Lionel Messi.

DOS NÚMEROS

Kobe Bryant al inicio de su carrera quería jugar con el número 33 en honor a su padre, pero ese número en los Lakers era de Kareem Abdul Jabbar y estaba retirado. Primero jugó con el 8, después utilizó el 24. Al final Kobe retiró sus dos números con los Lakers.

TRILINGÜE

El padre de Kobe Bryant jugó en la NBA dónde no triunfó, pero después se fue a Europa dónde jugó en Italia, en esos tiempos Kobe tenía apenas seis años, gracias a esos viajes habla con fluidez el italiano y el español.

FUE EL TRECE

Cuando fue elegido en el draft de la NBA, fue elegido en el lugar trece, encima de él fueron elegidos jugadores como Allen Iverson y Stephon Marbury.

VIOLACIÓN

Fue acusado de violar a una chica en un hotel Colorado el 30 de junio de 2003. Kobe Bryant reconoció haber mantenido relaciones sexuales, pero consentidas, tras más de un año de proceso el juez lo declaró no culpable pues la principal testigo se negó a testificar.