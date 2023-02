Los Diablos golean 5-0 a Santos en la Comarca Lagunera

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, el equipo de Toluca propinó una sorpresiva goleada a un Santos que no metió las manos. El partido, que se disputó en el Estadio TSM Corona, fue un choque pendiente de la jornada 7 del torneo Clausura 2023.

Desde el minuto 2, el equipo visitante dio aviso que buscaría el gol desde temprano; mandó un balón al área rival en la primera jugada que evidenció que los Laguneros no entraron concentrados al juego; al minuto 8 Carlos Acevedo salvó a su equipo tras un cabezazo de Iván "Gacelo" López, que dio un segundo aviso para abrir el marcador a favor de los Diablos.

Al 15' fue que Brian García mandó la pelota al fondo de las redes y abrió el marcador 1-0. Luego del tanto, los Guerreros buscaron reaccionar, pero no se pudieron reponer ante un equipo que buscó en todo momento seguir con las anotaciones y al 36' llegó el doblete de García. Se fueron 2-0 al descanso.

Al inicio del segundo tiempo y llegaron unos disparos fallidos con los que los Guerreros buscaron reaccionar. Al 58' llegó el tercero de los Mexiquenses, en pies de Marcel Ruiz, con un disparo con la derecha desde el centro del área, gracias a una asistencia de Maximiliano Araújo.

Pasaron los minutos y parecía más cerca el siguiente gol de los Choriceros, que el descuento de Santos, y al 81' el juego de los Diablos hizo justicia y, luego de un pase Camilo Sanvezzo, Leonardo Fernández firmó el 4-0 con un zurdazo desde fuera del área.

Par continuar con la goleada y con abucheos en la cancha para los Guerreros, Leo Fernández sentenció la goleada 5-0 (88') con un zurdazo a quemarropa desde el lado izquierdo, con asistencia de Fernando Navarro. Con este resultado, los Escarlata llegaron a 12 unidades y los Albiverdes se quedaron estancados con nueve puntos. Para este fin de semana, en las actividades de la jornada 9, Santos recibirá a Puebla; mientras que Toluca recibirá ese mismo día a San Luis.