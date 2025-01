Los diez mejores pilotos de Nascar

La temporada 2024 de NASCAR México concluyó con destacadas actuaciones de Rubén García Jr. y Xavi Razo, quienes sobresalieron entre los diez mejores pilotos del campeonato, marcando un año de intensa competencia en las pistas del país.

Xavi Razo se consolidó como campeón de la temporada regular tras una campaña excepcional en la que logró cuatro victorias (Chihuahua, Monterrey, la segunda carrera de Aguascalientes y Querétaro), además de acumular dos poles, 12 top ten y 10 top five. Estos resultados lo posicionaron como el piloto más consistente durante la primera parte del campeonato, finalizando con 506 puntos en el liderato general.

Por su parte, Rubén García Jr. se alzó como el campeón absoluto de NASCAR México 2024 al destacarse en los playoffs. Durante la temporada, Rubén obtuvo tres triunfos (las dos carreras en San Luis Potosí y la primera de Puebla), se adjudicó 12 top ten y 8 top five, y fue el poleman del año con seis salidas desde la primera posición. Con este desempeño, acumuló 475 puntos en la tabla general y cerró la temporada coronándose campeón.

El podio del campeonato lo completó Irwin Vences, quien se adjudicó una victoria en la segunda de Aguascalientes, con 1 pole, 6 top five y 8 top ten, alcanzando 439 puntos en la tabla general. En la cuarta posición, Alex de Alba se destacó con una victoria en la segunda carrera de Puebla, además de 2 poles, 6 top five y 10 top ten, cerrando con 424 puntos.

Julio Rejón ocupó la quinta posición, gracias a su victoria en la última fecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, sumando también 6 top five y 11 top ten, para un total de 419.5 puntos.

Otros pilotos destacados incluyeron: Max Gutiérrez en 6to. lugar con 6 top five y 9 top ten (413.5 puntos). Santiago Tovar en 7mo. lugar con 3 top five y 7 top ten (412 puntos). Jake Cosío en 8vo. lugar con 2 top five y 11 top ten (405 puntos). Rogelio López en 9no. lugar con 3 top five y 9 top ten (385 puntos). Germán Quiroga en 10mo. lugar con 4 top five y 6 top ten (372 puntos).

La recta final del campeonato coronó a Rubén García Jr. como el campeón de NASCAR México 2024, seguido por Xavi Razo en la segunda posición. Abraham Calderón y Alex de Alba completaron los cuatro primeros lugares de los playoffs.