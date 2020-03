Los escándalos en la historia de la Liga MX

Todos extrañan los partidos, los goles, las atajadas, todo lo que genera el futbol mexicano y la Liga MX, suspendida por la pandemia del Covid-19 o coronavirus, pero el futbol mexicano también ha estado plagado de escándalos que han dejado su honorabilidad y credibilidad en el suelo, tanto que hasta en alguna ocasión le costó una Copa del Mundo.

Por eso, para todos los que quieren y amaba el futbol, es bueno hacer un poco de memoria y recordar que no todo ha sido tan bueno. Así en esta época del coronavirus, no es exagerado decir que todos extrañan la Liga MX, hasta sus escándalos.

Cachirules

En 1988, se descubrió que la Federación Mexicana de Futbol había utilizado jugadores de mayor edad para participar en las eliminatorias para el Mundial Juvenil Sub 20 del 89. Aunque la sanción inicial era ser suspendidos en la rama juvenil, la prepotencia de los directivos mexicanos, en ese tiempo encabezados por Rafael del Castillo, provocó que la sanción fuera hasta el equipo Mayor, por lo que México quedó fuera del Mundial de Italia 90.

El caso Carmona-Galindo (Confederaciones 2005)

En un amanecer del 2005, Salvador Carmona y Aarón Galindo desaparecieron de la concentración de la Selección Mexicana que participaba en la Copa Confederaciones de Alemania.

Las primeras explicaciones que se dieron para justificar su regreso a México, fue que ambos jugadores habían cometido una grave indisciplina, se habló hasta de escándalos sexuales, al final todo salió a la luz: dóping, y la consecuencia fue que ambos jugadores fueron suspendidos por un año del futbol organizado.

La secretaria incómoda

En el torneo de Verano del 2000, todo estaba listo para que Osmar Donizete, delantero brasileño de gran capacidad goleadora, firmara por el Celaya, pero al final acabó fichando con Tigres, esto propició que Enrique Fernández, presidente de Celaya y que fuera uno de los más fuertes contestatarios del poder de la FMF en esos tiempos, pidió una investigación, y todo resultó en qué el registro del brasileño estuvo amañado por la directiva de Tigres la cual estaba presidida por Enrique Borja, quien también era presidente de la FMF.

Se habló de una firma falsa para sellar la contratación, y todos le echaron la culpa a una secretaria de la Federación para no castigar a los altos directivos. Al final, Borja renunció al cargo y los partidos dónde Donizete había participado, se tuvieron que repetir.

Cruz Azul y la alineación indebida de Carmona

Cruz Azul bajo el mando de Isaac Mizrahi se disponía a disputar las semifinales del Clausura 2007 contra el Pachuca. Días antes del juego de ida, Salvador Carmona fue notificado que no podía participar por haber dado de nueva cuenta positivo de dóping, estaba suspendido de por vida.

A pesar de eso, el jugador participó, se había amparado, pero la decisión del TAS era irrevocable, por lo que la Máquina fue sancionada por haberlo puesto a jugar y fue descalificado del torneo.

Desafiliación de Veracruz

Fidel Kuri, dueño de Veracruz, llegó a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca para participar en la Asamblea de la Liga Mx, pero al empresario no lo dejaron ingresar debido a que no había cumplido con sus obligaciones como afiliado. Fue el inicio del fin, Kuri, que arrastraba años de deudas con jugadores, equipos nacionales y extranjeros, además de la propia FMF, semanas después fue desafiliado.