Los extraños resultados en las pruebas de Covid-19 de Uriel Antuna

Los casos de coronavirus en la Liga MX no cesan, aunque hay un caso en particular que ha encendido las alarmas por los diferentes resultados que dan sus pruebas. Dicho futbolista es Uriel Antuna.

El atacante de las Chivas, luego de sus pruebas, ha presentado tanto resultados positivos como negativos, en cuatro días distintos. Según información del periodista David Medrano, los resultados del también seleccionado nacional han salido de la siguiente manera: Antuna dio positivo el jueves, luego negativo el viernes, el siguiente lunes fue positivo, pero para el martes resultó negativo.

Este tema ya le provocó perderse la concentración con la Sub 23 de cara al preolímpico.