Los horarios de los octavos de final de la Champions League

Los duelos de ida de los octavos de final en la UEFA Champions League continúan y en esta semana le tocará al Real Madrid y al Barcelona entrar en acción. El conjunto culé enfrentará al Napoli del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, quien en los últimos partidos no ha sido considerado por el estratega Gennaro Gatusso.

En otro de los choques, el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Bayern Munich. La última vez que estos equipos se vieron la cara fue en la final del 2012, cuando los "Blues" conquistaron el título al vencer a los bávaros 4-3 en la tanda de penales.

Por su parte, Cristiano Ronaldo y la Juventus visitarán Francia para medirse al Olympique Lyonnais. El Universal Deportes te da la información para que no te pierdas la emoción de estos partidos de la UEFA Champions League.



MARTES 25 DE FEBRERO.

Chelsea vs Bayern Munich

Hora: 13:45 horas

Canal: Fox Sports, Fox Sports 2



Napoli vs Barcelona

Hora: 13:45 horas

Canal: ESPN



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO.

Real Madrid vs Manchester City

Hora: 13:45 horas

Canal: Fox Sports, Fox Sports 2



Olympique Lyon vs Juventus

Hora: 13:45 horas

Canal: ESPN