Los juegos de la NFL culpables del aumento de contagios de Covid-19

Los deportes profesionales de los Estados Unidos, MLB, NBA y NFL, han comenzado a abrir la puerta de sus estadios a los aficionados en mayor y menor medida.

En un artículo publicado por el New York Times, se habla de que hay planes de que la NFL, para la próxima temporada que iniciará en septiembre, aceptarán que los recintos tengan el 100 por ciento de su capacidad. Pero esto quizá no sería lo mejor.

Una nueva investigación enviada a The Lancet, una revista científica sugirió que había un vínculo entre los juegos que tenían un gran número de fanáticos en las gradas y un aumento en el número de infecciones en lugares cercanos a los estadios.

El estudio, que está siendo revisado, es uno de los intentos más completos para abordar el impacto potencial de los fanáticos en los juegos de la NFL.

Los autores de la Universidad del Sur de Mississippi, utilizaron la cantidad de casos positivos no solo de los condados donde juegan los 32 equipos de la NFL, sino también de los condados circundantes para rastrear la propagación entre los fanáticos que pueden haber viajado a los juegos desde más lejos.

Después de ajustar las cifras para eliminar posibles falsos positivos y los días en que los condados no informaron casos, encontraron aumentos en las tasas de infección en la segunda y tercera semanas después de los juegos de la NFL que se jugaron con más de 5,000 fanáticos presentes.

El estudio no prueba un vínculo causal entre la asistencia de los fanáticos y los casos de Covid-19, pero sugiere que puede haber una relación entre los dos.