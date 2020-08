Los jugadores comprometieron a sus compañeros: Peláez

El director deportivo del Guadalajara Ricardo Peláez, señaló que la disciplina en el club es inquebrantable, que nadie estará por encima de la institución y si fueron perdonados Uriel Antuna y Alexis Vega, fue gracias a que sus compañeros abogaron por ellos.

"Se dio algo significativo para la institución, parece, la sanción viene de arriba para abajo siempre, en este caso por ejemplo, pero ahora de adentro para afuera. Los mismos jugadores comprometiendo a sus compañeros, por supuesto y también, solicitando al cuerpo técnico ya la directiva que se integraran. Esto no debe volver a suceder de todas formas, hubo una sanción económica fuerte y no debe volver a pasar".

Señaló Peláez que esta situación dejará muy fortalecida a la institución, al equipo, a la familia que son y afición, porque van en busca de objetivos claros, como ser protagonistas, calificar entre los primeros cuatro lugares a la Liguilla.

El técnico Víctor Manuel Vucetich, precisó que no habrá medias tintas en su equipo, que se deben acatar todos los puntos que se tienen estipulados para un jugador profesional y ahora accedió, esto por el compromiso que adquirieron todos.

"Vinieron los capitanes Jesús Molina e Hiram Mier, hablaron conmigo pidiendo esa disculpa para todo el equipo y para beneficio del plantel. Como somos una familia, buscamos siempre el bienestar".

Vucetich espera que el comportamiento del equipo sea ejemplar de ahora en adelante, que no se presente ningún problema más y que esto que sucedió, los fortalezca en todos los aspectos.

"Cualquier persona que infrinja el reglamento interno de la institución, se la sancionará, está muy firme y convencidos. Espero que verdaderamente esa familia que requiere integrarse para hacer las cosas bien con el conjunto".