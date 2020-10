Los maté porque eran demasiado felices, declara asesino de árbitro italiano y su prometida

Daniele de Santis, árbitro de la liga italiana de futbol fue asesinado la semana anterior junto con su prometida Eleonora Manta, cuando estaban en su casa de Lecce.

El lunes pasado, la policía detuvo al asesino, quien dijo llamarse Antonio de Marco, que era vecino de Eleonora y que conocía a ambos personajes a los cuales apuñaló en 60 ocasiones.

Se filtraron las declaraciones del asesino confeso quien dijo que hizo el brutal acto con un simple: "Es que eran demasiado felices".

La frase completa del homicida, fue: "Hice una estupidez, me equivoqué. Los maté porque estaban demasiado felices y me enojé".

El Corriere dello Sport publicó que en sus redes sociales, De Marco escribió: "La venganza es un plato para servir frío. La venganza no resuelve el problema, pero te sientes satisfecho por algunos instantes".

El árbitro Daniele de Santis, estaba haciendo carrera en la Serie B, segunda división, como cuarto árbitro, dirigiendo como principal más que nada en la Serie C, tercera división.