Los Nets se imponen a Wizards con bajas

NUEVA YORK.- Michael Porter Jr. anotó 23 puntos y los Nets de Brooklyn utilizaron una primera mitad de 80 puntos para vencer el sábado por 127-113 a unos Wizards de Washington que estaban con una plantilla reducida.

Con solo ocho jugadores disponibles para los Wizards, los Nets lideraron por 34 puntos en el segundo cuarto y lograron romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Day´Ron Sharpe añadió 19 puntos y Noah Clowney sumó 18 para los Nets, quienes ganaron por segunda vez en 12 partidos. El novato Danny Wolf consiguió 16 puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Will Riley anotó un récord personal de 27 puntos para los Wizards. Justin Champagnie agregó 21 puntos y nueve rebotes.

Los equipos están empatados en el puesto 13 de la Conferencia Este con un récord de 14-37, jugando con muchos jugadores jóvenes mientras buscan una mejor posición en el sorteo.