Los partidos más destacados de la jornada 5 en Champions League

La Champions League ya está en su penúltima fecha de la Fase de Grupos, y esta semana regresa a su actividad para empezar a definir a los invitados a la siguiente ronda.

Liverpool, Ajax, Bayern Múnich y Juventus ya aseguraron su pase a los Octavos de Final, sin embargo, buscarán asegurar el primer puesto del grupo.

Además, en los grupos está la lucha de los terceros lugares por un puesto en la Europa League.

PARTIDOS DESTACADOS

Manchester City vs París Saint-Germain

Chelsea vs Juventus

Villarreal vs Manchester United

Atlético de Madrid vs AC Milan (Héctor Herrera)

En la actividad de los mexicanos, el Ajax de Edson Álvarez visita al Besiktas, mientras que el Porto del "Tecatito" Corona se meterá a Anfield para visitar al Liverpool.