Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham
Malik Monk lidera a los Kings de Sacramento con 19 puntos en su quinta derrota consecutiva en la NBA
DETROIT (AP) — Cade Cunningham logró 29 puntos y 11 asistencias, y los Pistons de Detroit aplastaron 139-116 a los Kings de Sacramento el domingo para su quinta victoria en seis juegos.
Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, se recuperaron de una derrota en casa ante Houston el viernes por la noche para mejorar a 33-11. Empatados a 35 después del primer cuarto, Detroit se despegó en el segundo al superar a los Kings 43-30.
Cunningham acertó 13 de 22 tiros de campo, encestando tres de cinco triples. El pívot de los Pistons, Jalen Duren, añadió 18 unidades con siete de ocho en tiros, y Tobias Harris sumó 16.
Malik Monk lideró a Sacramento con 19 tantos, y DeMar DeRozan tuvo 16. Los Kings han perdido cinco consecutivos, dejando su marca en 12-35.
Domantas Sabonis jugó su quinto partido para Sacramento después de perderse dos meses debido a una lesión en la rodilla. Logró 12 puntos con seis de siete en tiros, además de ocho asistencias y siete rebotes en 24:44.
