logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham

Malik Monk lidera a los Kings de Sacramento con 19 puntos en su quinta derrota consecutiva en la NBA

Por AP

Enero 25, 2026 05:54 p.m.
A
Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham

DETROIT (AP) — Cade Cunningham logró 29 puntos y 11 asistencias, y los Pistons de Detroit aplastaron 139-116 a los Kings de Sacramento el domingo para su quinta victoria en seis juegos.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, se recuperaron de una derrota en casa ante Houston el viernes por la noche para mejorar a 33-11. Empatados a 35 después del primer cuarto, Detroit se despegó en el segundo al superar a los Kings 43-30.

Cunningham acertó 13 de 22 tiros de campo, encestando tres de cinco triples. El pívot de los Pistons, Jalen Duren, añadió 18 unidades con siete de ocho en tiros, y Tobias Harris sumó 16.

Malik Monk lideró a Sacramento con 19 tantos, y DeMar DeRozan tuvo 16. Los Kings han perdido cinco consecutivos, dejando su marca en 12-35.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Domantas Sabonis jugó su quinto partido para Sacramento después de perderse dos meses debido a una lesión en la rodilla. Logró 12 puntos con seis de siete en tiros, además de ocho asistencias y siete rebotes en 24:44.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham
Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham

Los Pistons de Detroit arrasan a los Kings de Sacramento con brillante actuación de Cade Cunningham

SLP

AP

Malik Monk lidera a los Kings de Sacramento con 19 puntos en su quinta derrota consecutiva en la NBA

Barcelona vence al Oviedo y retoma liderato en la liga española
Barcelona vence al Oviedo y retoma liderato en la liga española

Barcelona vence al Oviedo y retoma liderato en la liga española

SLP

AP

El Barcelona se impone 3-0 al Oviedo con un gol acrobático de Lamine Yamal.

Felipe Nasr y Porsche conquistan las 24 Horas de Daytona
Felipe Nasr y Porsche conquistan las 24 Horas de Daytona

Felipe Nasr y Porsche conquistan las 24 Horas de Daytona

SLP

AP

El equipo Penske hace historia al conseguir tres victorias consecutivas en Daytona

Donovan Carrillo finaliza en el lugar 15 en Campeonato Cuatro Continentes
Donovan Carrillo finaliza en el lugar 15 en Campeonato Cuatro Continentes

Donovan Carrillo finaliza en el lugar 15 en Campeonato Cuatro Continentes

SLP

El Universal

El patinador artístico mexicano concluye su participación en Beijing