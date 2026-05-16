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Los Pistons llevan a Cavs al 7mo. juego

Cade Cunningham anota 21 puntos y Jalen Duren aparece con 15

Por EFE

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Los Pistons llevan a Cavs al 7mo. juego

Chicago.- Los Pistons de Detroit asaltaron este viernes la Rocket Arena de Cleveland y, sin margen de error, triunfaron 115-94 contra los Cavaliers para llevar las semifinales del Este al séptimo y decisivo partido, fijado este domingo en Detroit.

Los Pistons tiraron por encima del 50 % de acierto impulsados por 21 puntos de Cade Cunningham, uno de los seis jugadores de Detroit que acabaron con dobles dígitos en anotación, en una noche en la que los Cavs desperdiciaron su primera ´bola de partido´ para acceder a las finales del Este.

Detroit sentenció a los Cavs con una segunda mitad acabada 61-43 y superó a sus rivales en prácticamente todas las facetas del juego. Más acertados con el tiro, contundentes con el triple (16 de 36), más agresivos en el rebote y también dominantes con su banquillo, que aportó 48 puntos por los 19 de Cleveland.

tEn los Cavs, el máximo anotador fue James Harden, con 23 puntos, a los que agregó siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos. Donovan Mitchell anotó 18 puntos, al igual que Evan Mobley, mientras que Jarrett Allen no pasó de 13 puntos.

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Los Pistons volvieron a rendir con la espalda contra la pared, como lo habían hecho en la primera ronda contra el Magic de Orlando, cuando se repusieron de un 1-3.

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