Los Rayados rescatan empate en León; continúan en la cima

A-AA+

CIUDAD DE MÉXCO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- En un gran cierre de la Jornada 9 del Clausura 2023, el Monterrey rescató un empate 1-1 con León en el Estadio Nou camp.

Aunque no fue su mejor partido y en varios lapsos se vieron superados por el local, los Rayados continúan como líderes y serios aspirantes al título del futbol mexicano.

La Fiera se fue al frente desde el inicio del juego y al minuto 14' Lucas Di Yorio abrió el marcador a favor de León con un potente disparo dentro del área.

Luego de la anotación, los locales hicieron posesión del balón y tuvieron claras oportunidades de gol, pero ninguna fue aprovechada y continuaron al frente solo por la mínima.

Conforme avanzaron los minutos, La Pandilla fue recuperando el control, pero ninguna de sus jugadas terminaba a buen puerto, por lo que se fueron al descaso abajo por un gol.

Durante el segundo tiempo, Monterrey intentó recuperarse, pero la Fiera no cedió ningún espacio al echarse para atrás, imposibilitando así al equipo visitante.

En la recta final de la disputa, al 84', fue que Duván Vergara empató 1-1 con un penalti que marcó el silbante luego de una revisión en el VAR, los minutos posteriores de la anotación, Monterey tomó el control en la cancha, pero no les alcanzó para ganar y firmaron el empate.

Con este resultado, La Pandilla continúa como líder general de la competencia con 22 puntos, mientras que León ocupa el puesto 7 con 12 tantos.

Para la jornada 10, los dirigidos por Nicolás Larcamón recibirán a San Luis en el Nou Camp; mientras que los comandados por Víctor Manuel Vucetich, recibirán a los Bravos de Juárez en el BBVA.