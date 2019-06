Los Rayados van por Luuk de Jong

Ciudad de México.- El delantero holandés Luuk de Jong, estaría cerca de llegar a un acuerdo con Monterrey y se convertiría en el fichaje ´bomba´, de cara al Apertura 2019 de la Liga MX.

Las negociaciones entre Rayados y el conjunto de los Granjeros estaría cerca de cerrarse, pues se habrían reunido esta semana, por lo que faltaría pulir las cifras.

De Jong habría pedido referencias a Hirving Lozano y Andrés Guardado sobre los Rayados y el futbol mexicano en general.

Cabe mencionar que hace unos días, el representante del atacante holandés estuvo en México para reunirse con la directiva del Club América para conocer las condiciones de un posible traspaso.

De Jong ha militado en los equipos holandés De Graafschap y Twente, además jugó en la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach y con el Newcastle United en la Premier League.

Michael Bradley no cierra la puerta a Rayados

El seleccionado estadounidense aseguró que siempre le han gustado los retos y afirmó que sus mejores años están por venir.

Michael Bradley no le cierra la puerta a Rayados. Al ser cuestionado acerca del interés que el Monterrey ha manifestado por sus servicios en los últimos años y que retomaron en el presente 2019, el excapitán de Estados Unidos señaló que está preparado para nuevos retos en su carrera.

"Veremos qué nos depara el futuro, nunca me han dado miedo los retos, nunca me ha dado miedo tomar decisiones que la gente no espera. Eso es quien soy y esa parte nunca va a cambiar", expresó el volante en entrevista con Univisión Deportes.

El volante milita actualmente en el equipo de Toronto FC de la MLS y ha sido dos veces mundialista con la selección de las barras y las estrellas en el 2010 y 2014.