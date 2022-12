Los tenis de Alcaraz en el US Open se subastan y vuelan a Nueva York

Murcia, 24 dic (EFE).- Las zapatillas firmadas con las que Carlos Alcaraz conquistó el Abierto de Estados Unidos de tenis el pasado septiembre han sido subastadas por 2.205 euros y han volado otra vez a Nueva York, donde reside el ciudadano anónimo que ha ganado la puja.



El joven jugador murciano, de 19 años y número 1 del mundo, que se ha tatuado las palabras con las que lo anima su abuelo, "cabeza, corazón y cojones", donó las zapatillas a la Asociación de Personas con Síndrome de Down (Assido) para contribuir a dedicar lo recaudado, unos 10.000 euros en total, a diferentes proyectos de cultura y ocio inclusivo en 2023.

La subasta, desarrollada online en www.assidosubasta.es , ha finalizado con unos instantes finales frenéticos dado el interés por hacerse con los artículos que formaron parte de la misma y se recaudaron más de 10,000 euros.

"Una vez más, nuestro embajador Carlos Alcaraz demuestra su compromiso con la gente de su tierra y con los murcianos que más lo necesitan contribuyendo a hacer realidad muchos proyectos de vida de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y a difundir los valores de Assido por todo el mundo", ha indicado el presidente de la asociación, Víctor Martínez.

"I am such a big fan of Carlitos, that is great" ("Soy un gran fan de Carlitos, esto es genial"), ha dicho el ganador de las deportivas, quien prefiere mantener su anonimato, según Assido, fundada en Murcia en 1981, la segunda asociación de síndrome de Down más antigua de España, con más de 400 usuarios y tres centros.