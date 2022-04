Los torneos en Reino Unido prohíben la participación de rusos y bielorrusos

Londres, 20 abr (EFE).- La Federación de Tenis británica (LTA, por sus siglas en inglés) ha secundado a Wimbledon en su decisión de no dejar participar a tenistas rusos y bielorrusos y tampoco les permitirá disputar los torneos de la gira de hierba en suelo británico.



"La continua participación de rusos y bielorrusos en competiciones crea el riesgo de impulsar estos regímenes, cuando hay un esfuerzo internacional sin precedentes de aislarles y sancionar sus acciones", dijo la LTA en un comunicado.



"La LTA también reconoce que los atletas rusos y bielorrusos puede que no estén de acuerdo con las acciones de su Gobierno y que está situación va más allá de su control", añadió el organismo.



Hasta el momento, los tenistas rusos y bielorrusos han podido seguir compitiendo en el circuito con la única condición de no poder usar la bandera de su país ni ningún símbolo que los relacione con ellos. Wimbledon ha sido pionero en impedir a atletas individuales jugar un torneo, mientras que la Federación Internacional de tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ya les vetó de las competiciones por equipos como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.



Los torneos en los que no podrán jugar estos tenistas son los siguientes: Birmingham, Nottingham, Queen's y Eastbourne.