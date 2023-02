Los votos de Lionel Messi para elegir al ganador del premio The Best

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El astro argentino Lionel Messi conquistó por segunda vez en su carrera el premio a The Best que entrega la FIFA al mejor jugador del año. Como suele suceder, horas más tarde se filtraron los votos de cada integrante y a continuación, te presentamos a quién eligió el campeón del mundo con Argentina para que se lleven el reconocimiento.

Esto es, porque el ganador del premio se elige a raíz de los votos de los capitanes de cada selección afiliada a la FIFA así como los directores técnicos, prensa y afición.



¿A QUIÉN VOTÓ MESSI?

- Neymar

- Kylian Mbappé

- Karim Benzema



El argentino eligió a dos de sus compañeros en el Paris Saint-Germain, con el cual a uno le ganó la Copa América en 2021 y al otro la Copa del Mundo en 2022. Finalmente, el delantero del Real Madrid y actual Balón de Oro completó la lista, aunque no acudió a la ceremonia.