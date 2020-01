Los Wolves, con más fanáticos en México que en Reino Unido

El impacto del mexicano Raúl Jiménez con el Wolverhampton va más allá de los goles. El delantero ayuda a su equipo a rebasar fronteras. Russell Jones, director de mercadotecnia del Wolverhampton, destacó la tendencia que han cosechado en México gracias al examericanista.

"Nuestros jugadores nos ayudan a sobresalir. Raúl Jiménez ha hecho una gran diferencia en México. Los seguidores de los Wolves ahora son cinco veces más en México que en el Reino Unido", señaló Jones a la revista The Athletic y que el equipo inglés replicó en su sitio web.

Incluso, Russell recordó el éxito de la camiseta en color verde que el conjunto de los Lobos presentó.

"Escogimos la opción que creíamos se parecía al de México. Nunca dijimos que era un uniforme de México, pero claramente nuestros aficionados encontraron las similitudes y nos fue muy bien en términos de publicidad y marketing".

Pero no sólo se cruzó la frontera al mercado mexicano, con mercancía oficial. Las redes sociales también juegan su partido.

"Hemos estado hasta arriba en las tablas de 'engagement' desde que ascendimos a la Premier League y parece que somos en club con más interacción en Europa. Nuestra interacción due diez veces mayor a la del Manchester City en su año de tres títulos.

"Si tienes un millón de seguidores en Twitter pero no interactúan, el alcance es malo. El nuestro es muy bueno. Tenemos mejores números que algunos equipos que tienen mucho más seguidores que nosotros", agregó el directivo.