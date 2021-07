Lozano pasa a otros la etiqueta de "favoritos"; el Tri llega a Tokio

El mensaje que dio Jaime Lozano, técnico de la Selección Olímpica, de cara al torneo de los Juegos de Tokio, no fue muy alentador: "No somos favoritos", dijo "El Jimmy", después de que su equipo goleó 4-1 al Fukuyama City de la segunda división nipona, con goles de Henry Martín (2), Luis Romo y Sebastián Córdova, en el que será su único encuentro de preparación antes de que comience el torneo.

"Favoritos no somos, eso es claro. Creo que ahí está Japón, que debe hacer pesar su localía, y los de siempre: Alemania, Brasil. Nosotros estamos un poquito atrás con Francia, pero hay que ir partido a partido; iniciar con un triunfo será muy importante".

México abrirá participación contra los galos, que tendrán en sus filas a André-Pierre Gignac, estrella de Tigres, y Florian Thauvin, reciente contratación felina; después vendrán los partidos ante el anfitrión Japón y finalmente contra Sudáfrica.

Los dos primeros juegos del Tricolor serán en Tokio.

Llegan a sede de Juegos Olímpicos

Por fin, la Selección Mexicana ha llegado a la sede de los Juegos Olímpicos.

Después de permanecer unos días en Hiroshima, Jaime Lozano y sus 22 futbolistas arribaron a la Villa Olímpica de la justa, donde permanecerán durante los siguientes días.

El Tricolor estuvo una semana en la otra ciudad japonesa, donde cerró su participación de cara a los Juegos Olímpicos, en los que debuta el jueves 22, en contra de Francia.

El equipo nacional realizará prácticas diarias, en las que el "Jimmy" definirá al equipo con el que se medirá al conjunto comandado por André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, elementos de los Tigres.