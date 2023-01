Luis Chávez rechazó a Rayados; su futuro está en Pachuca o Europa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL). - La participación de la Selección Mexicana en Qatar fue lamentable. Lo único digno fue la actuación de Luis Chávez, jugador perteneciente al Pachuca llamado a emigrar al viejo continente y que en las últimas horas trascendió que podría llegar a los Rayados de Monterrey. Sin embargo, el futbolista se encargó de dejar claro que su futuro está con los Tuzos o en Europa.

El mediocampista mexicano llamó la atención del mundo entero durante la Copa del Mundo. Sin embargo, en una entrevista con MARCA Claro, el presidente de los Tuzos, Armando Martínez, confesó que a Pachuca no le llegó ninguna oferta de Europa, la única opción real era salir a Monterrey.

La Pandilla, ahora bajo el mando del 'Tato' Noriega, es una de las instituciones más poderosas de la Liga MX, pero eso no fue suficiente para convencer a Chávez, que le habría dicho a Martínez que, si no llega una oferta para jugar en Europa, se queda en el actual campeón del futbol mexicano.

Además, por si las declaraciones del presidente tuzo no fueran suficientes, una serie de "likes" en redes sociales por parte del autor del golazo frente a Arabia Saudita lo dejaron claro: él rechazó a Rayados.