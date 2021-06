Luis Enrique no dará más explicaciones sobre Sergio Ramos

MADRID (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dejó claro que todas las explicaciones sobre la ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa las dio el día que ofreció la lista, y no habló sobre la decisión de convocar a Adama Traoré lesionado.



"Lo que me interesa es la selección. En la presentación dediqué todo el tiempo a dar la explicación, no sé si convence o no, pero es la explicación y no hay otra", manifestó en rueda de prensa sobre el defensa del Real Madrid.

Luis Enrique no explicó la razón por la que Adama fue convocado conociendo los problemas musculares que había sufrido en el último partido con su club, mientras que Ramos, recuperado de sus lesiones, no fue llamado.

"Estoy centrado en la Eurocopa, me centro en el rendimiento que podemos dar en el terreno de jugo y el resto me importa poco", sentenció.