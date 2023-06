Luis Fernando Tena respalda a Diego Cocca en la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL). - Este miércoles, la Selección Mexicana enfrenta a su similar de Guatemala, actualmente dirigidos por un viejo conocido: Luis Fernando Tena, aquel estratega qué conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El timonel del combinado guatemalteco, "extraño" por enfrentar a México, respaldó a Diego Cocca y pidió que no se corté el proceso del estratega argentino.

"Es una exageración total que digan que si no gana (Nations League y Copa Oro) va a salir, si acaba de entrar. Hoy tienen que darle tiempo, el proceso tiene que continuar. Eso lo único que hace es meter presión y poco ayuda", aseveró el técnico mexicano.

Tena considera que el extécnico de Atlas, Santos y Tigres ha hecho méritos suficientes para estar en el banquillo de la Selección Mexicana.

"Diego Cocca hizo méritos, es bicampeón, hizo un gran trabajo en el Atlas y por algo lo eligieron. A él le dieron el cargo y por supuesto que lo va a aceptar, hay que darle el beneficio de la duda", agregó Luis Fernando.

Partido especial para Luis Fernando Tena. Enfrentar a México en territorio tricolor no es cosa menor para Luis Fernando Tena y sus dirigidos. Cree que la afición lo recibirá bien; sin embargo, siente una sensación de extrañeza.

"Es especial, es raro, es diferente. Jugamos contra México en Orlando el año pasado, pero ahora es una sensación rara. Además, en un estadio lleno con toda la gente apoyando a México. No sé si cantar el Himno o no cantar el Himno", explicó entre risas.