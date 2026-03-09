logo pulso
Luis Malagón reconoce estar en deuda con América y busca mejorar

El portero azulcrema acepta la competencia interna y la decisión del cuerpo técnico.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 05:14 p.m.
A
Luis Malagón reconoce estar en deuda con América y busca mejorar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Luego de ser

relegado a la banca
, en el último partido del América

, Luis Ángel Malagón fue autocrítico y reconoció que necesita recuperar el nivel que algún día demostró, tanto con su club como con Selección Mexicana.
"[Estoy] en búsqueda de volver a mi mejor versión, lo deseo y anhelo tanto. A veces, la vida es así, con momentos buenos y malos, pero, al final, la única forma de volver a esa versión que conocieron es trabajando y no dejar de creer", compartió.
El portero azulcrema señaló que se siente "en deuda" con su club, por lo que acepta la decisión que tome André Jardine porque lo más importante es la estabilidad del club, que tiene "mucho en juego", al competir en dos torneos.
"Sabemos lo que este equipo significa y la competencia siempre va a estar, habiendo tantos partidos de por medio. Agradezco al cuerpo técnico por confiar en mí, [pero] mis compañeros están preparados para cualquier situación, la competencia ha sido muy sana y el profe ha sido muy claro con nosotros", externó.
Con la mentalidad que se necesita tener en un equipo como el América y como uno de los líderes en el vestidor, Luis Ángel Malagón dejó en claro que buscarán conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf para saldar su deuda con la afición azulcrema.
"Sabemos la responsabilidad que significa este torneo porque que ya van varios años que, lastimosamente, el club no ha podido ganarlo. Tenemos esa hambre y ese deseo de poder lograr un título más; vamos a trabajar para obtenerlo", aseguró.
Para dar un paso importante rumbo a su objetivo, el seleccionado mexicano resaltó que son conscientes de que necesitan ganar el duelo de ida de los octavos de final ante el Philadelphia Union. Coincide con su director técnico sobre la importancia del juego de mañana.
"Sabemos que cuenta mucho el gol de visita, nos preparamos para ganar el primer round. Va a ser importante mostrar esa solidez, volver a la portería en cero y regresar a México con un resultado bueno", puntualizó.

SLP

El Universal

El portero azulcrema acepta la competencia interna y la decisión del cuerpo técnico.

