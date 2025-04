Efraín Juárez y su visión estratégica para Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Pumas todavía no logran levantarse del golpe anímico que recibieron, al ser eliminados de la Concacaf Champions Cup el miércoles ante el Vancouver Whitecaps.

El conjunto de Efraín Juárez dejó escapar la oportunidad de avanzar a semifinales y de enfrentarse a Lionel Messi, por lo que su sueño se esfumó en menos de dos minutos.

Luego de apenas tres días de la catástrofe, los universitarios se volvieron a presentar en el Estadio Olímpico Universitario con la obligación de limpiar su imagen y de derrotar al FC Juárez.

Sin embargo, el marcador no se movió luego de los 90 minutos reglamentarios y los felinos terminaron dividendo puntos, dejando escapar la oportunidad de afianzarse en la zona del Play-In.

Los Pumas necesitaban los tres puntos para sentirse más cerca de la Liguilla del Clausura 2025, aunque pudieron volver a instalarse en el décimo lugar de la tabla general, es decir, estarían recibiendo el último boleto.

A pesar del insípido empate con los Bravos en C.U., el auxiliar de Efraín Juárez, Luis Pérez, reconoció el esfuerzo que hicieron los futbolistas auriazules para presentarse tras la dolorosa eliminación que sufrieron de la Concachampions.

"Sabíamos que era un partido complicado por la circunstancia a mitad de semana, pero creo que el míster hizo un gran trabajo mental y los jugadores sacaron el orgullo. Demostraron ese profesionalismo y, con su recuperación emocional, lo hicieron a la perfección", aplaudió.

El exjugador de la Selección Mexicana señaló que, a pesar del empate con el FC Juárez, quedó satisfecho por las ganas que demostraron sobre el terreno de juego para intentar ganar.

"Más allá del resultado, estamos contentos con la actitud de los jugadores. No era fácil salir a jugar hoy, sabiéndose lo que se jugaba; la realidad es que el equipo compitió, hizo bien las cosas y nos quedamos con eso. El equipo cada día va mejorando", señaló.

En conferencia de prensa pospartido, el auxiliar de Efraín Juárez también platicó sobre las opciones que tienen Los del Pedregal de clasificar a la Liguilla y sobre el cierre de calendario de la fase regular.

"Dependemos de nosotros mismos y está en nuestras manos [la clasificación]. Sabemos el compromiso que es [representar a] Pumas porque es una institución que siempre va para adelante. Estamos trabajando todos los días para poder llevar a Pumas a donde se merece porque es un equipo grande que va a buscar siempre competir", puntualizó.

Luis Pérez aseguró que tratarán de "llegar lo mejor posible el miércoles" contra Santos, pero acepto que es "complicado" tener una seguidilla de duelos tan intensa.

"Tenemos en casa un partido muy complicado, no es fácil jugar cada tercer día, [pero] iremos mejorando. He visto una evolución constante, individual y colectiva del equipo y no tengo la menor duda que este equipo va a competir hasta el final," finalizó.