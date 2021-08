Luis Pérez, posible relevo de Lozano

Gerardo Torrado, director deportivo de la FMF, no quiso dar un nombre en específico, pero todo hace indicar que Luis Pérez es quien se enfila como el sucesor natural del Jimmy.

"Estamos trabajando en el próximo ciclo, estamos visoreando a los próximos jugadores, planeando lo que viene en selecciones menores. Encontrando gente interesante, y con un perfil correcto para convertirse en un técnico de la sub 23, como lo era Jaime, que creo que tiene el perfil idóneo".

En estos momentos, la estructura en Selecciones Nacionales, queda con:

Gerardo Martino en La Mayor.

Luis Pérez en la Sub 20.

Raúl Chabrand en la Sub 17.

Cristian Flores en la Sub 15.

"Tenemos gente capaz en la estructura... Confiamos en la gente que está trabajando con nosotros y puede ser algo interesantes que se trabaje desde ahora con los que van al Mundial Sub 20, ya que serán los que busquen el pase a París, y así se pueda repetir el éxito de Jaime", añadió Torrado.

Aseguró que con el actual grupo de entrenadores y auxiliares, "se puede dejar un legado y por eso este grupo de trabajo podría verse modificado para cumplir algunos compromisos" inmediatos.