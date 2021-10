Luis Romo minimiza partido contra América

El partido más atractivo de la jornada 16 de la Liga MX será el próximo domingo en la cancha del estadio Azteca cuando el Cruz Azul reciba al América, en donde La Máquina buscará los tres puntos para seguir en la lucha por el acceso directo a la liguilla.

El siguiente enfrentamiento será ante uno de los más ´odiados´ para la institución celeste; sin embargo, Luis Romo minimiza la rivalidad que hay con Las Águilas y prioriza que lo más importante para el equipo es llegar con una buena racha a la liguilla ya que después de este partido por fin podrán contar con un plantel completo.

"Está muy lejos de ser el partido más importante del torneo. Lo más importante es llegar a la liguilla o repechaje con equipo completo, una vez llegando a esas instancias vamos a ser un equipo que va a recuperar lo del torneo pasado. Entonces esperemos embalarnos para lo que nos toque y llegar bien como un equipo con mucho plantel", comentó el mediocampista.

Enfrentar al líder de la competencia no es algo que le quite el sueño a Luis Romo, solamente lo ve como un obstáculo más a enfrentar y la victoria solamente representará un sabor diferente por la situación que colocaría al equipo en sus aspiraciones de cara a la ´Fiesta Grande´.

"Siempre duermo bien y tranquilo, sea el equipo que venga. Dormí bien el día de la final, de mi debut en Selección. El rival de enfrente será un obstáculo más, sea quien sea. Hay ingredientes que hacen más lindo un partido como lo es América. Pero a mi me gusta ganarle a todos, vivirlo como si fuera mi último partido. Ahora es un partido más en mi carrera y espero dar un buen resultado por lo que significa y no por lo que pueda representar el rival", aceptó.

El hecho de que América disputará la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Rayados no será una desventaja para Cruz Azul, al contrario, puede ser una amenaza, "A veces te sirve mas llegar con partidos de continuidad para el plantel. El ritmo en el futbol va a ser mas importante a cuando vienes de descansar. Yo creo de ritmo y ventaja posiblemente lleguen mejor que nosotros", declaró Romo.

El futbolista de Cruz Azul reconoce que el equipo no ha tenido un buen torneo y el repechaje podría ser una estancia justa, pero las últimas semanas de cara a la fase final del Apertura 2021 serán de suma importancia para enracharse con equipo completo.

"El repechaje no es algo que este muy lejos para lo que hemos hecho, no hemos hecho el mejor torneo. Tenemos que afrontar lo que venga en caso de no calificar directo. Importa como llegues y cambia la historia, me motiva jugar cada fin de semana y ver a mis compañeros completos. Eso nos va a dar el máximo de nuestro nivel", culminó.