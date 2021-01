Macías causa baja de Chivas por Covid

José Juan Macías reportó al cuerpo técnico previo al viaje a Puebla que traía algunos malestares, se determinó realizarle la prueba de Covid y resultó positivo. Por este motivo no estará en el duelo de debut de los rojiblancos.

Macías no es el único con Covid en el Guadalajara, ya que durante la semana, el mediocampista Óscar Macías también había dado positivo y se encuentra aislado, con las medidas que ordena este caso y en la semana entrante se realizará otra prueba.

Las dos bajas mencionadas, así como la de Isaac Brizuela por molestia muscular, le pegan a lo que tenía proyectado el técnico Víctor Manuel Vucetich, porque a la ofensiva pierde mucho. Brizuela extra oficialmente se dice que estaría trabajando ya para estar en la jornada tres.

Cabe mencionar que Alexis Vega realizó el viaje a Puebla, pero físicamente no está para jugar 90 minutos y todo indica que sería opción para un segundo tiempo.