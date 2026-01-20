Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre e hijo en competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para el deporte azteca
CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se escribirá un capítulo inédito en la historia del deporte mexicano. Para el mundo, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son dos atletas que competirán en Milano-Cortina en febrero, pero para ellos, son madre e hijo, la primera dupla de esta índole en representar la bandera mexicana en la justa olímpica.
El joven esquiador de 17 años y la veterana de 46 años son parte de la delegación azteca que competirá en Milano-Cortina en esquí alpino. En Italia, ella disputará sus séptimos Juegos Olímpicos, mientras que su hijo hará su debut.
"Yo solo quiero apoyarlo y estar a su lado. Porque sé que un poco de su sueño era el mío, y lo está siendo para mí", declaró Schleper a Olympics.com.
"Es muy emocionante, y es nuestra vida. Desde hace muchos años pensábamos que podía pasar, y ver que al final está pasando... Es difícil hacerse a la idea", agregó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Calendario de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en Milano-Cortina
Olympics comparte el calendario de actividades de esquí alpino, donde competirán madre e hijo.
Sábado, 14 de febrero
-10:00 horas – Eslalon gigante varonil. Primera manga
-13:30 horas – Eslalon gigante varonil. Segunda manga
Domingo, 15 de febrero
-10:00 horas – Eslalon gigante femenil. Primera manga
-13:30 horas – Eslalon gigante femenil. Segunda manga
Lunes, 16 de febrero
-10:00 horas – Eslalon varonil. Primera manga
-13:30 horas – Eslalon varonil. Segunda manga
Miércoles, 18 de febrero
-10:00 horas – Eslalon femenil. Primera manga
-13:30 horas – Eslalon femenil. Segunda manga
no te pierdas estas noticias
Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno
El Universal
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre e hijo en competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para el deporte azteca
Quarterback Diana Flores lidera el fútbol bandera hacia los Juegos Olímpicos 2028
AP
La quarterback Diana Flores destaca en el fútbol bandera y promueve su inclusión en los Juegos Olímpicos 2028.
Manchester City sufre humillante derrota en la Liga de Campeones
AP
Vinicius Junior anota en la paliza 6-1 del Real Madrid a Mónaco, mientras que Arsenal se clasifica directamente a octavos tras vencer al Inter Milán.