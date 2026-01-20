logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre e hijo en competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno, un hito histórico para el deporte azteca

Por El Universal

Enero 20, 2026 08:06 p.m.
A
Madre e hijo mexicanos harán historia en Juegos Olímpicos de Invierno

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno se escribirá un capítulo inédito en la historia del deporte mexicano. Para el mundo, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola son dos atletas que competirán en Milano-Cortina en febrero, pero para ellos, son madre e hijo, la primera dupla de esta índole en representar la bandera mexicana en la justa olímpica.

El joven esquiador de 17 años y la veterana de 46 años son parte de la delegación azteca que competirá en Milano-Cortina en esquí alpino. En Italia, ella disputará sus séptimos Juegos Olímpicos, mientras que su hijo hará su debut.

"Yo solo quiero apoyarlo y estar a su lado. Porque sé que un poco de su sueño era el mío, y lo está siendo para mí", declaró Schleper a Olympics.com.

"Es muy emocionante, y es nuestra vida. Desde hace muchos años pensábamos que podía pasar, y ver que al final está pasando... Es difícil hacerse a la idea", agregó.

Calendario de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en Milano-Cortina

Olympics comparte el calendario de actividades de esquí alpino, donde competirán madre e hijo.

Sábado, 14 de febrero

-10:00 horas – Eslalon gigante varonil. Primera manga

-13:30 horas – Eslalon gigante varonil. Segunda manga

Domingo, 15 de febrero

-10:00 horas – Eslalon gigante femenil. Primera manga

-13:30 horas – Eslalon gigante femenil. Segunda manga

Lunes, 16 de febrero

-10:00 horas – Eslalon varonil. Primera manga

-13:30 horas – Eslalon varonil. Segunda manga

Miércoles, 18 de febrero

-10:00 horas – Eslalon femenil. Primera manga

-13:30 horas – Eslalon femenil. Segunda manga

