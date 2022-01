Madrid y Bilbao chocarán en Copa

MADRID.- El Real Madrid y su anfitrión Athletic de Bilbao se enfrentarán por cuarta ocasión en dos meses, cuando se midan en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En el sorteo del viernes para la ronda de un solo partido, el Valencia recibirá al Cádiz, el Real Betis jugará en cancha de la Real Sociedad y el Rayo Vallecano será local ante el Mallorca.

La semana pasada, el Real Madrid venció al Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, además de superó al rival del país vasco en un par de ocasiones en duelos de la Liga de España el mes pasado.

La ronda de cuartos de final se llevará a cabo en dos semanas y probablemente los clubes no cuenten con jugadores sudamericanos que estarán jugando en eliminatorias mundialistas con sus respectivas selecciones nacionales. Vinícius Júnior, Rodrygo y Casemiro se encuentran entre los futbolistas que se espera no viajen con el Real Madrid. El Rayo Vallecano no contará con el colombiano Radamel Falcao, y los ausentes del Real Betis incluirán al guardameta chileno Claudio Bravo.

El Athletic de Bilbao venció al Barcelona en los octavos de final, mientras que el Real Madrid eliminó a Elche. Ambos duelos se definieron en tiempo extra el jueves.

El Athletic de Bilbao fue subcampeón ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey del año pasado. Perdió la final previa ante el rival vasco Real Sociedad. La última vez que el Athletic alzó el título en el torneo fue en 1984. El Real Madrid busca su primera Copa del Rey desde la campaña 2013-14.

Atlético de Madrid fue eliminado por la Real Sociedad el miércoles.