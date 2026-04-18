Magic aplasta a los Hornets
Se enfrentará a los Pistons en la primera ronda de playoffs
ORLANDO.- Paolo Banchero anotó 25 puntos y el Magic de Orlando construyó una ventaja de 35 unidades en la primera mitad rumbo a una paliza de 121-90 sobre los Hornets de Charlotte en un partido del torneo play-in el viernes por la noche, y avanzó a un duelo de primera ronda de los playoffs contra los Pistons de Detroit.
El Magic obtuvo el octavo puesto de la postemporada y comenzará su serie al mejor de siete en Detroit el domingo.
LaMelo Ball anotó 21 de sus 23 puntos en el tercer cuarto por Charlotte.
Banchero sumó 12 tantos y Wendell Carter Jr. agregó 10, mientras los Hornets encestaron 5 de 20 y cometieron seis pérdidas de balón en el primer cuarto, y quedaron abajo 38-16.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ball se fue en blanco y con dos pérdidas cuando se sentó en la banca con tres faltas, con 7:10 por jugar en la primera mitad. No anotó hasta que la ventaja de Orlando había llegado a 35 puntos en los segundos finales del periodo.
El Magic fue eliminado en la primera ronda de los playoffs en cada una de las dos últimas postemporadas y no ha ganado una serie de playoffs desde 2010.
Los Hornets, que vencieron al Magic en sus últimos tres partidos de temporada regular, no han estado en los playoffs desde 2016.
no te pierdas estas noticias
¿Qué equipos podrían clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?
El Universal
Pumas y Toluca podrían entrar entre los cuatro primeros con victorias en la Jornada 15.
George Russell quiere que Max Verstappen siga en F1
AP
Antonelli mantiene el liderazgo tras dos victorias y se enfoca en mantener el ritmo.