Magic remonta y le gana al Jazz

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
ORLANDO.- Paolo Banchero anotó 23 puntos y el Magic de Orlando remontó un déficit de 17 unidades para superar el sábado 120-117 al Jazz de Utah.

Desmond Bane añadió 22 puntos, al convertir dos tiros libres con 28,3 segundos por jugar para darle al Magic una ventaja de 118-117. Anthony Black anotó 21 tantos, y Banchero sumó también ocho asistencias y siete rebotes.

Lauri Markkanen lideró a Utah con 27 puntos. Jaren Jackson Jr. anotó 17 de sus 22 unidades en la primera mitad del partido que marcó su debut con Utah, e Isaiah Collier consiguió 20 tantos. Utah ha perdido dos duelos seguidos y 18 de 22.

Jackson llegó desde Memphis en un intercambio esta semana. John Konchar y Vince Williams Jr. también hicieron su debut con el Jazz después del acuerdo.

Keyonte George regresó a la alineación de Utah después de perderse tres compromisos debido a un esguince en el tobillo izquierdo. Anotó cinco puntos.

