Mahomes busca nuevo contrato

KANSAS CITY.- La atención de Leigh Steinberg esta semana se enfoca en el draft de tres días de la NFL, en el que nuevos clientes como el quarterback de Alabama Tua Tagovailoa y su compañero Jerry Jeudy sabrán dónde comenzarán su carrera profesional.

Pero la atención de Steinberg no tardará en volver a uno de los clientes de más alto perfil.

Después de llevar a los Chiefs de Kansas City a su primer título de Super Bowl en cinco décadas, el quarterback Patrick Mahomes finalmente estará en condiciones de firmar una extensión de contrato este verano.

A pesar de que no hay prisa debido a que Mahomes iniciará su cuarta temporada en la liga — y los Chiefs simplemente podrían elegir su opción de quinto año— la realidad es que ambas partes están ansiosas de llegar a un acuerdo en el que podría ser un contrato que batirá récords.

"No estamos siquiera preocupados en este momento", dijo Steinberg recientemente a The Associated Press. "Se está preparando para la próxima temporada y resultará cómo deba ocurrir".

Esto suena razonable. Aunque para ambas partes los beneficios de llegar a un acuerdo antes de la próxima temporada superan cualquier beneficio de empezar a negociar más adelante.

Para los Chiefs, que han estado rozando el tope salarial, la extensión incrementará sus costos a futuro. Mahomes cobrará apenas 2,7 millones de dólares esta temporada como parte de su contrato de novato, pero ese salario se disparará una vez que firme un nuevo acuerdo. Esto ayudará al equipo a tomarse decisiones sobre su plantel justo cuando desean convertirse en una dinastía como los Patriots.

Para el quarterback que batió marcas y sus representantes, una extensión le daría una garantía a Mahomes antes de volver al emparrillado.

¿Recuerdan cuándo se dislocó la rodilla en una inocente jugada durante un juego ante Denver?

Hizo temblar al gerente general de los Chiefs Brett Veach y al coach Andy Reid, pero también a Steinberg y a su equipo, quienes prefieren tener un nuevo contrato antes de arriesgar una nueva lesión de Mahomes.

"Pat y su agente, Chris (Cabot) y Leigh saben que Pat es nuestra prioridad. Pat no va a ir a ningún lugar", dijo Veach. "Pat se va a quedar mucho tiempo".