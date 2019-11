Majo Rodríguez a emular podio

La piloto poblana, Majo Rodríguez, indicó que espera repetir el próximo domingo en el Autódromo capitalino de los Hermanos Rodríguez el podio conseguido hace un año en esa pista, en el marco de la última fecha de las Trucks.

La conductora de la camioneta marcada con el número 7 Tubbies-Atunsito-Sardimex subrayó que espera emular su actuación de hace una temporada o incluso superarla.

"Ha sido una temporada muy difícil para mí dentro del serial, me ausenté durante cuatro fechas por circunstancias ajenas a mí, al equipo y a los patrocinadores, pero estoy muy contenta de que llegue el cierre de las Trucks", indicó la poblana.

"Tengo sentimientos encontrados porque termina la temporada 2019, será un gran cierre, la Ciudad de México es una plaza increíble tanto de afición como de pista, me fascina he corrido en varias ocasiones en distintas categorías, el año pasado me subí al podio en tercer lugar estoy segura que se puede repetir esto e incluso mejorar la posición", recordó Rodríguez.

En ese sentido, Majo subrayó que deberá ser consistente durante todo el fin de semana en el mítico trazado para poder conseguir el resultado deseado. "Hay que empezar con todo desde las prácticas y calificación del sábado para tener un buen puesto de arranque y de ahí irnos para adelante en la carrera", mencionó la joven piloto.