Majo Rodríguez lista para 2da. fecha de la Súper Copa

Confiada en recuperar el terreno perdido en la fecha inicial de los Tractocamiones, la piloto poblana, Majo Rodríguez, se dijo lista para afrontar la segunda carrera de la temporada 2023 en el Autódromo Francisco Villa de Chihuahua.

La volante del camión marcado con el número 7 ArmstrongArmored-CARROLL- CervezasModeloEnLaMixteca- ConstruccionesyPavimientosGO- PipsaHub-Sardimex- SOLID-NotaríaPública51-M&A aceptó que la desanimó el resultado que consiguió en el arranque en la capital de Nuevo León, sin embargo, consideró que está lista para redimirse en una pista desconocida para muchos de los competidores.

“Me quedé con la espinita en Monterrey, un inicio que no esperaba es algo que me desanimó mucho, pero ahora ya traemos toda la mecánica, todo bien puesto para la pista, que no conozco”, apuntó la poblana de 24 años.

“Obviamente las expectativas están en subirse al podio, en poder quedar lo más adelante posible, recuperarnos de esos puntos que perdimos en Monterrey, dar un gran espectáculo ante la gente de Chihuahua para que podamos venir los próximos años también”, mencionó la integrante de la escudería Prime Sports.

Rodríguez recordó que todos los participantes tendrán la misma oportunidad de ganar en la capital de Chihuahua, ya que la mayoría desconoce el trazado del Francisco Villa, sede de la segunda fecha puntuable de la Súper Copa.

“Eso lo hace parejo y competitivo, para todos va a ser igual, desde cero, tengo ventaja en poderme adaptar rápido a la pista, porque tengo la facilidad para hacerlo”, externó Majo, quien agradeció el apoyo de patrocinadores.

Las tres prácticas oficiales de este sábado definen la parrilla de salida de los Tractocamiones para la carrera del domingo, la cual se determina promediando los tiempos de la triple sesión.