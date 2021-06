"Majo" Rodríguez por su primer triunfo en SLP

La piloto poblana "Majo" Rodríguez de Value Parts-Sprinter dijo que viajará a tierras potosinas en busca de su primer triunfo de la temporada, cuando el 27 de junio se corra la tercer fecha de los Tractocamiones en la Súper Copa, en el Autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga II.

"Cada vez me siento más adaptada a la categoría de los Freightliner y en general he tenido un gran avance, estoy a full tanto en la preparación física como en el simulador. Además le dedico bastante a la parte mental que es muy importante y sumando todo me da un plus en todo lo que hago", dijo Rodríguez.

Habló también que en la categoría de los Mercedes-Benz, comparte con los pilotos del Sidral Aga Racing Team que son muy buenos, los cuales le comparten sus conocimientos y eso ella lo aprovecha en todas las categorías en las que participa.

"Me gusta mucho el circuito del Tangamanga II en San Luis Potosí, hay dos curvas que te sacan a una recta y de pronto te encuentras con una barda que se ve imponente", aclaró.

Aclaró que se siente muy orgullosa de ser la única representante mujer en la categoría de los Tractocamiones : "Hemos ganado mucho terreno, ahora incluso ya se ven operadoras en los Freightliner que circulan por las carreteras del país, cosa que hasta hace no muchos años atrás parecía imposible".

A la piloto poblana le faltan dos años para recibirse de Ingeniera Industrial, otra de sus pasiones que comparte con el automovilismo deportivo.

"Otra cosa que me ayuda mucho es la relación con mi familia, si no están conmigo en las carreras, me apoyan desde donde se encuentren, ellos también a veces se sacrifican para que yo pueda triunfar en este deporte", comentó la pilotos Value Parts-Sprinter.